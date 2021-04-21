Возобновление авиасообщения с Абхазией обсудили в Москве

Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 20 апреля. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Рабочая встреча Президента Абхазии Аслана Бжания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько состоялась сегодня, 21 апреля, в Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на встрече обсуждался вопрос возобновления авиасообщения в Республику Абхазия. Подробно остановились на вопросе организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта.

В настоящее время создана рабочая группа российско-абхазских специалистов. Выполнен ряд работ, а именно: сформирована дорожная карта, проводится подготовка объекта к началу проектно-изыскательских работ, готовится экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Кроме этого, приступили к подготовке необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Решался вопрос подготовки авиационных специалистов.

© Foto / пресс- служба Президента РА Возобновление авиасообщения в Абхазию обсудили в Москве

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

Ранее президент Абхазии заявлял, что открытие Сухумского аэропорта произойдет не позднее 2024 года. Бжания также заметил, что задачу по запуску аэропорта нельзя решить за один день, однако работа в этом направлении будет продолжаться, и проект будет реализован. Он подчеркнул, что положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства.