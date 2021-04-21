Платформу "Абхазия и Россия - стратегический союз" создадут в республике

Общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина, в который входит 30 организаций, был создан в Абхазии 1 февраля.

21 апреля в Сухуме состоялся круглый стол Общественного штаба на тему "Сложившаяся международная ситуация вокруг России – взгляд и предложение из Абхазии".

Sputnik

Главным итогом встречи стало решение о создании на базе штаба общественной платформы "Абхазия и Россия - стратегический союз", которая могла бы стать мостом между странами. Целью платформы может стать выработка предложений, обсуждение инициатив, которые бы сближали Абхазию и Россию в различных сферах – от медицины до культуры и образования.

С таким предложением выступил председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев, участники встречи одобрили инициативу. Общественное движение "Абхазия и Россия - стратегический союз" будет создано в течение нескольких недель.

По словам Романа Рязанцева, участники отметили, что в рамках этой площадки можно проводить серию видеомостов на темы культуры, образования, спорта, медицины и так далее. Площадка будет доступна для участия всех общественных и политических движений.

"Главная цель движения в том, чтобы различные организации могли транслировать свои предложения органам власти двух стран в качестве рекомендаций. Эта платформа может приносить пользу в развитии и улучшении наших взаимоотношений", - добавил он.

Рязанцев подчеркнул, что участники круглого стола поддерживают подобный формат общения и готовы и дальше обсуждать различные темы на такой площадке. Также он отметил, что граждане Абхазии поддерживают президента России Владимира Путина и подобная поддержка важна в условиях международной напряженности вокруг государства.

Решительный лидер

Гости круглого стола также обсудили текущую политическую ситуацию в России, оппозиционные взгляды, влияние ситуации на отношения с Абхазией.

Секретарь президиума партии "Амцахара" Заур Адлейба отметил, что одно из главных качеств президента России Владимира Путина – решимость при решении вопросов на международной арене, что может сыграть ключевую роль в урегулировании многих вопросов.

"Состояние России – это практически наше состояние, мы живем одной жизнью, в одном пространстве. У нас одни и те же цели, устремления", - добавил он.

Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц считает, что ни один лидер в мире, не обсуждается так, как Владимир Путин.

"За эти годы ему удалось вернуть России ее величие. Трагические события, которые привели к распаду Советского Союза, привели к кровавым последствиям в некоторых государствах, и удержать эту ситуацию, провести свою страну по правильной линии, противостоять агрессивным нападкам – нужно иметь талант", - сказал он.

Борьба с чуждой идеологией

По мнению Барциц, для того чтобы не распространять "чуждую" для абхазского общества, а особенно для молодого поколения, идеологию борьбы с "монстром" в лице Путина, которая активно развивается в России, нужно создавать в Абхазии российские неправительственные организации.

"Молодежь черпает информацию не из телевизора, а из гаджетов. На этом пространстве мы проигрываем, и необходимо плотно заняться этим", - добавил лидер партии.

Заместитель председателя партии "Единая Абхазия" Роберт Яйлян отметил, что за круглым столом собрались 32 представителя партий и общественных движений различных взглядов, но, несмотря на это, все собравшиеся единогласно высказались в поддержку России и ее руководства.

"Россия находится в непростой политической обстановке, на ее границах концентрируются войска НАТО, ужесточаются экономические санкции. Абхазия, как стратегический партнер России, обязана в столь непростое время, а друг познается в беде, безоговорочно поддерживать Россию, как это она сделала в отношении Абхазии, признав ее независимость в 2008 году", - сказал он.

Общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина призван объединить всех сторонников президента РФ в Абхазии и планирует проведение различных мероприятий, направленных на консолидацию неравнодушных граждан РФ и российских соотечественников, проживающих в республике, а также юридических лиц, которые поддерживают стратегический курс президента России и заинтересованных в укреплении и развитии союзнического и стратегического партнерства России и Абхазии и российско-абхазской дружбы.