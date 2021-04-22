СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Более 80% россиян планируют летний отдых внутри страны, об этом свидетельствуют данные опрошенных RT специалистов.

Такой выбор во многом объясняется условиями программы туристического кешбэка, считают эксперты.

По условиям программы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. 21 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия инициативы до конца года.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 80,1% клиентов интересуются рейсами по России в период с июня по август, а остальные думают об отпуске за границей в это время.

Так, реди российских городов наибольшей популярностью пользуются:

Сочи (с долей поисков 16,8%),

Симферополь (14,3%),

Москва (8,8%).

В списке направлений, которые интересуют российских туристов также Санкт-Петербург (8,3%), Анапа (7,8%), Краснодар (4,4%), Калининград (4,2%), Геленджик (2,8%), Минеральные Воды (2,3%) и Махачкала (1,8%).

Как рассказал RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в настоящий момент продажи туров в рамках программы кешбэка уже почти в два с половиной раза превысили показатели первых двух этапов.

Всего же на сегодняшний день 109 стран уже заявили об открытии границ и готовности принимать российских туристов.

Напомним, что 20 апреля Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.