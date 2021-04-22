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США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35

© AP Photo / Charles Dharapak
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210422/1032274431/SShA-isklyuchili-Turtsiyu-iz-programmy-proizvodstva-istrebiteley-F-35.html

Совместный с США меморандум по производству F-35 был подписан Турцией в январе 2007 года с еще семью партнерами.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400, пишет агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.

В совместном меморандуме по проекту F-35, подписанном в 2007 году, участвовали США, Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.

Турция обязалась купить 100 самолетов F-35 и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них.

© Видео Ruptly / Минобороны России / dvids
Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией

Министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк ранее заявлял РИА Новости, что Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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