Президент заявил, что Абхазия не будет усложнять правила въезда в республику

Государственная граница Абхазии с Россией по реке Псоу после четырехмесячного карантина в 2020 году была открыта 1 августа, граждане Абхазии и России, а также жители ДНР и ЛНР могут пересекать ее беспрепятственно.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из России и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС.

"Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны", - сказал президент.

Бжания отметил, что в этом году Абхазия ждет большой поток туристов, и "все будет значительно лучше, чем в прошлом году, в том числе и отношение к туристам". По его словам, серьезно к туристическому сезону готовятся правоохранительные органы республики, чтобы обеспечить "максимально комфортные условия". Поставленную перед МВД задачу будет контролировать руководство Абхазии.

Кроме того, в Абхазии в настоящее время действуют минимально необходимые ограничительные меры, введенные из-за пандемии.

"Никто не собирается злоупотреблять, создавать дополнительную проблему для населения", сказал Бжания.

Притом, как отметил президент, учреждения, которые занимаются приемом и размещением туристов, наработали определенный опыт, а также обеспечены необходимыми средствами, чтобы минимизировать последствия, если выявится больной.

"Значимость проблемы предельно для всех ясна. Если какое-то количество времени назад люди отмахивались, в эту историю не верили, то сейчас все понимают. И можно сказать о том, что у нас уже выработался иммунитет, в том числе и психологический, по отношению к этой проблеме", - сказал Бжания.

Напомним, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос о расширении пропускной способности пункта пропуска госграницы по реке Псоу. Несмотря на то, что пункт пропуска относительно недавно был построен, он перегружен и по людскому потоку в несколько раз, и по транспортному. Бжания отметил, что есть понимание и готовность к решению этой проблемы, но требуется определенное время.

"Российскую сторону эта проблема волнует давно. Пункт пропуска был сооружен в 2012 году перед Олимпиадой. Сколько лет тогда потребовалось, чтобы это сделать!" - заметил он.

"Все заключается в возможности изыскания средств и финансирования. Я думаю, что проект — как это должно выглядеть, что нужно менять, какие технологии применять, какая сумма средств необходима — будет до конца 2022 года. Предварительно в 2024 году там уже должна быть новая реальность. Это серьезные проекты, серьезные деньги, и их невозможно быстрее реализовать", - заключил президент.

В 2020 году туристический сезон начался на три месяца позже обычного, с 1 августа, и до конца октября в республике на экскурсиях и отдыхе побывали 600 тысяч человек, в 2019 году - около одного миллиона. Туристический сезон обычно длится с мая по конец октября.