Президент заявил, что Абхазия не будет усложнять правила въезда в республику

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из России и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС.
"Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны", - сказал президент.
Бжания отметил, что в этом году Абхазия ждет большой поток туристов, и "все будет значительно лучше, чем в прошлом году, в том числе и отношение к туристам". По его словам, серьезно к туристическому сезону готовятся правоохранительные органы республики, чтобы обеспечить "максимально комфортные условия". Поставленную перед МВД задачу будет контролировать руководство Абхазии.
"Никто не собирается злоупотреблять, создавать дополнительную проблему для населения", сказал Бжания.
Притом, как отметил президент, учреждения, которые занимаются приемом и размещением туристов, наработали определенный опыт, а также обеспечены необходимыми средствами, чтобы минимизировать последствия, если выявится больной.
"Значимость проблемы предельно для всех ясна. Если какое-то количество времени назад люди отмахивались, в эту историю не верили, то сейчас все понимают. И можно сказать о том, что у нас уже выработался иммунитет, в том числе и психологический, по отношению к этой проблеме", - сказал Бжания.
Напомним, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос о расширении пропускной способности пункта пропуска госграницы по реке Псоу. Несмотря на то, что пункт пропуска относительно недавно был построен, он перегружен и по людскому потоку в несколько раз, и по транспортному. Бжания отметил, что есть понимание и готовность к решению этой проблемы, но требуется определенное время.
"Российскую сторону эта проблема волнует давно. Пункт пропуска был сооружен в 2012 году перед Олимпиадой. Сколько лет тогда потребовалось, чтобы это сделать!" - заметил он.
"Все заключается в возможности изыскания средств и финансирования. Я думаю, что проект — как это должно выглядеть, что нужно менять, какие технологии применять, какая сумма средств необходима — будет до конца 2022 года. Предварительно в 2024 году там уже должна быть новая реальность. Это серьезные проекты, серьезные деньги, и их невозможно быстрее реализовать", - заключил президент.
В 2020 году туристический сезон начался на три месяца позже обычного, с 1 августа, и до конца октября в республике на экскурсиях и отдыхе побывали 600 тысяч человек, в 2019 году - около одного миллиона. Туристический сезон обычно длится с мая по конец октября.