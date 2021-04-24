Около полутора миллионов армян, по данным армянских историков, было уничтожено в Османской империи в 1915–1923 годах.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв геноцида армян почтили в Абхазии в субботу 24 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik глава армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян.

"Сегодня в сухумской армянской школе №9 провели памятное мероприятие, посвященное жертвам геноцида армян. Также в селе Пшап Гулрыпшского района должна состояться церемония возложение цветов к хачкару (каменная стела - прим.), которая расположена возле сельской школы. В 12:00 в армянской церкви в Гагре пройдет служба и небольшой памятный митинг", - отметил он.

Трапизонян добавил, что обычно памятные мероприятия в честь жертв геноцида армян проводятся в Абхазии более масштабно и многолюдно, но в связи с пандемией в этом году решили не привлекать к этому событию большое количество людей.

"Этот день мы проводили, конечно, масштабнее. На церемониях присутствовало и руководство страны в том числе. Обычно на гагрском стадионе собиралось до тысячи человек, но сейчас надо соблюдать ограничительный режим из-за COVID-19", - уточнил Трапизонян.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.

Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.





