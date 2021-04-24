Правительство России одобрило проект ВНЖ для иностранцев-инвесторов

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Правительство России одобрило проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект предусматривает возможность предоставления иностранным гражданам, инвестирующим в России, а также членам их семей вида на жительство в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Способов получения вида на жительство в России у иностранцев по предложению министерства несколько. Так, можно вложить не менее 15 миллионов рублей либо в уставный капитал российской компании, либо инвестировав не меньшую сумму в российский бизнес.

Кроме того, иностранный гражданин может получить ВНЖ, если иностранная компания, учредителем которой он является, вложит не менее 50 миллионов рублей в уставный капитал российского юрлица. Еще один вариант - заявить о желании открыть бизнес в России на сумму не менее 10 миллионов рублей, через месяц это сделать, а через год подтвердить трудоустройство не менее 10 россиян. Также упрощенная схема получения ВНЖ возможна, если иностранец приобрел государственные ценные бумаги или новую недвижимость на сумму не менее 30 миллионов рублей и владеет ими не менее трех лет.