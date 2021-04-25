Более двадцати бездомных собак увезут из Абхазии волонтеры из России

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Волонтеры из России увезут в Москву и Санкт-Петербург 24 бездомные собаки из Гагрского района, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитник из северной столицы России Николь Сковронская.

Девушка впервые побывала в Абхазии в феврале прошлого года. Она отдыхала в Сочи с подругой, они решили провести один день в Абхазии. По ее словам, от Рицы до Гагры в тот день они добирались семь часов, потому что приходилось останавливаться, чтобы покормить и помочь собакам, которых на улицах республики оказалось слишком много.

"У нас был запланирован длинный маршрут – озера Рица, Новый Афон, Сухум, но когда мы только пересекли границу, я поняла, что мы вряд ли сможем выполнить задуманное. Мы были в диком шоке от количества животных на улице и их состояния. Мы специально взяли корм для них, но не ожидали, что все настолько плохо. Мы пообщались с местными и пытались понять, почему так происходит. Мы были шокированы, что большинство этих собак хозяйские, и многих из них к сезону отстреляют", - поделилась Сковронская.

Оценить красоту озера Рица волонтерам также не удалось. Там они встретили окровавленную собаку, которую покусали ее сородичи в борьбе за кусок хлеба. По рассказу Николь, она в слезах позвонила Саиде Отырба и попросила забрать животное в приют, который уже и так был переполнен.

"Мы решили хоть что-то сделать в Абхазии, и я уже приехала на личном транспорте. Планировали доехать до Очамчыры и хотя бы пока обработать животных от клещей, обработать их раны, но проблема настолько масштабная, что дальше Гагры мы не выбрались. Мы хотим осветить эту ситуацию в соцсетях, чтобы призвать людей не просто отдыхать здесь, но по возможности помочь животным. Конечно, у нас нет возможностей забрать в Москву и Санкт-Петербург всех животных, но для начала мы увезем 24 собаки", - отметила она.

Сковронская уточнила, что собак для отправки выбирали из числа безнадежных, то есть тех, кого точно уже не приютят, и чья жизнь висит на волоске. В пример она привела собаку, которую два раза сбил автомобиль. Несколько дней окровавленное животное с перебитыми передними лапами лежало на улице рядом с одним из гагрских продуктовых магазинов. Волонтеры назвали ее Аиааира (победа - перевод с абх.). Сейчас она находится в клинике, где ей уже оказали необходимую помощь. В скором времени Аиааира уедет в Москву.

Николь занимается спасением животных уже 16 лет. За это время она сумела сохранить жизнь и пристроить более двух тысяч собак. Сейчас ее подопечные живут в половине регионов России, в европейских странах. На ее кураторстве единовременно в среднем находится около 50 животных.

"Мы не коммерческая и не какая-то официальная организация. Мы просто группа людей, друзей, которые помогают животным. Нас сейчас в Абхазии два человека – я и моя подруга, Карина Чихалина, она из Москвы. После того как мы в феврале побывали в Абхазии, я в социальной сети познакомилась с Саидой Отырба (зоозащитник, руководитель фонда помощи бездомным животным "Багира" и приюта "Топа" - прим.). Мы созвонились и объединились в этом деле", - сказала Николь.

Зоозащитник призналась, что пристраивает животных далеко не в каждую семью. Предварительно она общается с потенциальными хозяевами, изучает их анкету, пытается узнать, какие они люди, заключает с ними официальный договор об ответственности и о том, что в случае непредвиденных обстоятельств они обязуются вернуть питомца. Если желающие забрать к себе собаку вызывают сомнения – они получают отказ.

Сковронская отучилась на кинолога, что облегчает работу с собаками и помогает вести просветительскую деятельность с помощью советов хозяевам животных, которым сложно справиться с питомцами.

Вернуться и продолжить работу в Абхазии зоозащитники из России планируют осенью 2021 года.

Руководитель фонда помощи бездомным животным "Багира" и приюта "Топа" Саида Отырба назвала существенной ту помощь, которую оказали девушки.

"Нам действительно некуда больше забирать собак. В приюте мест нет, отправлять удается тоже не так много собак в сравнении с тем, сколько их бродит на улицах. Поэтому я позвонила Николь и попросила о помощи. Эти 24 собаки, которых они забирают, они просто попали бы под отстрел. На днях мне звонили из санаториев и предупредили, что сезон начинается, и они будут их отстреливать. Кроме того, они привезли с собой очень много лекарств. Более ста собак были обработаны от клещей, демодекоза и других заболеваний", - рассказала Отырба.

Отырба с сожалением отметила, что ситуация с бездомными животными в Абхазии с годами не меняется. Причину в этом она видит не в том, что сами люди этого не хотят, а в том, что у них нет возможностей это исправить. По ее словам, стерилизация собак стала роскошью, так как стоимость такой операции для одного животного варьируется от трех до шести тысяч рублей в зависимости от веса.