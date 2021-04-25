Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay

Сервис Apple Pay стал доступен для россиян в 2016 году, однако все это время в него нельзя было добавлять карты "Мир".

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Карты платежной системы "Мир" смогут подключать к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay с конца апреля, пишет РИА Новости.

Для российских банков это не будет обязанностью, но эксперты считают, что многие коммерческие учреждения воспользуются этой возможностью, как дополнительным конкурентным преимуществом.

До сих пор их можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

Процедурно регистрация карт "Мир" в ApplePay ничем не будет отличаться от карт Visa или MasterCard, считает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Сама система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт "Мир" к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.

Договор о взаимодействии платежных систем "АПРА" и "Мир" был подписан в июле 2018 года. С июня 2019 года карты "Мир" обслуживаются в Абхазии, а с октября картой "АПРА" можно будет расплачиваться в России и не только.

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