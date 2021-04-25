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Пашинян подал в отставку

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
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В Армении 20 июня будут проведены внеочередные парламентские выборы. До этого Пашинян будет и.о. премьера.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов, пишет Sputnik Армения. 

"Я мог подать в отставку не сегодня, но я решил сделать это именно в День гражданина. Таким образом, полученную от гражданина власть мы возвращаем ему, чтобы он решил дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов", - сказал Никол Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до парламентских выборов в июне.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки.

Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

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