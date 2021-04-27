МЧС Абхазии уничтожит боеприпасы из Кодорского ущелья

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Отдел пиротехники МЧС Абхазии получил предоставленные для дальнейшей утилизации боеприпасы. Об этом сообщается на Facebook странице МЧС Абхазии.
Боезапасы были обнаружены в Кодорском ущелье сотрудниками Службы госбезопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.
- Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
- Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
- Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
- Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
Список военного арсенала составили:
- выстрелы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 - 2 штуки,
- ручная граната Ф-1 - 5 штук,
- 120-мм минометная мина иностранного производства - 2 штуки,
- 122-мм артиллерийский снаряд - 1 штука,
- РГД-5 - 1 штука,
- ВОГ-17 - 1 штука,
- боеприпасы к 23-мм зенитной установке - 5 штук,
- патроны калибра 7,62Х54 - около 500 штук.
Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.