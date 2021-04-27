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МЧС Абхазии уничтожит боеприпасы из Кодорского ущелья

© Foto / facebook / МЧС Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210427/1032305571/MChS-Abkhazii-unichtozhit-boepripasy-iz-Kodorskogo-uschelya.html

Около 500 штук патронов и 17 боеприпасов были обнаружены сотрудниками военных ведомств в ущелье Кодор.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Отдел пиротехники МЧС Абхазии получил предоставленные для дальнейшей утилизации боеприпасы. Об этом сообщается на Facebook странице МЧС Абхазии.

Боезапасы были обнаружены в Кодорском ущелье сотрудниками Службы госбезопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

  • Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
    © Foto / facebook / МЧС Абхазии
  • Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
    © Foto / facebook / МЧС Абхазии
  • Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
    © Foto / facebook / МЧС Абхазии
  • Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии
    © Foto / facebook / МЧС Абхазии
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© Foto / facebook / МЧС Абхазии
Отделу пиротехники МЧС Абхазии переданы для дальнейшей утилизации боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии

Список военного арсенала составили:

  • выстрелы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 - 2 штуки,
  • ручная граната Ф-1 - 5 штук,
  • 120-мм минометная мина иностранного производства - 2 штуки,
  • 122-мм артиллерийский снаряд - 1 штука,
  • РГД-5 - 1 штука,
  • ВОГ-17 - 1 штука,
  • боеприпасы к 23-мм зенитной установке - 5 штук,
  • патроны калибра 7,62Х54 - около 500 штук.

Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.

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