МЧС Абхазии уничтожит боеприпасы из Кодорского ущелья

Около 500 штук патронов и 17 боеприпасов были обнаружены сотрудниками военных ведомств в ущелье Кодор.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Отдел пиротехники МЧС Абхазии получил предоставленные для дальнейшей утилизации боеприпасы. Об этом сообщается на Facebook странице МЧС Абхазии.

Боезапасы были обнаружены в Кодорском ущелье сотрудниками Службы госбезопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Список военного арсенала составили:

выстрелы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 - 2 штуки,

ручная граната Ф-1 - 5 штук,

120-мм минометная мина иностранного производства - 2 штуки,

122-мм артиллерийский снаряд - 1 штука,

РГД-5 - 1 штука,

ВОГ-17 - 1 штука,

боеприпасы к 23-мм зенитной установке - 5 штук,

патроны калибра 7,62Х54 - около 500 штук.

Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.