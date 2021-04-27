Туроператоры попросили Голикову отменить повторные тесты на ковид для туристов

Необходимость дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус после возвращения в Россию может сильно ударить по бюджету российских туристов.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой отменить обязанность дважды сдавать тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, а также вовсе освободить привитых туристов от обязательства сдавать "ПЦР-тесты".

"Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 рублей, срочного от 2 860 до 3 240 рублей на человека", – говорится в письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем.

Ассоциация также отмечает, что в связи с ограничениями авиасообщения с Турцией, из-за дефицита направлений для пляжного отдыха, подорожания авиаперевозок и ограниченного количества рейсов рост цен коснулся практически всех курортов в зарубежных странах.

По мнению объединения, на фоне удорожания отдыха введение Роспотребнадзором таких требований существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей.

"При этом у многих жителей субъектов Российской Федерации, осуществляющих перелет на отдых в зарубежные страны с пересадкой на рейсы в Москве или Петербурге, отсутствует возможность сделать два теста с соблюдением всех необходимых правил, включая самоизоляцию", - говорится в письме.

В компании АЛЕАН по Абхазии не фиксируют аннуляций туров, при этом с новыми бронированиями ситуация складывается иначе. Пресс-служба отметила, что падение объемов российского турпотока в Абхазии неминуемо, потому что республика - это направление для семейного, недорогого отдыха, а сдача повторных тестов для семьи в четыре человека может перекрывать стоимость самого турпакета.

Особую обеспокоенность вызывает в АЛЕАН и будущее экскурсионных программ в Абхазию, которые теперь придется сворачивать.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", полагает, что спрос на Абхазию в связи с необходимостью по возвращении два раза сдавать тесты, снизится как минимум на 50%.

23 апреля президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Бжания сообщил о готовности республики обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон. В свою очередь Анна Попова пообещала обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы по новому турсезону.



