09:00 29 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.94
  • EUR90.43
Поиск

"Диктант Победы" пройдет в 80 странах мира

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/03/1030875438.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210429/1032317211/Diktant-Pobedy-proydet-v-80-stranakh-mira.html

Международная историческая акция "Диктант Победы" позволяет гражданам России и других стран проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в 80 странах мира при поддержке Россотрудничества. 

© Sputnik / Михаил Климентьев
Нарышкин о "Диктанте Победы": цель – отстоять незыблемость исторической правды

В 31 стране "Диктант Победы" будет проводиться в очной форме.

Все площадки будут действовать по строгим санитарным правилам из-за эпидемиологической обстановки, с обеспечением максимальной безопасности для всех участников и организаторов.

Об участии в этой акции в 2021 году заявили "страны, ранее не принимавшие участие (Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург, Эфиопия)".

При этом уже традиционно "Диктант Победы" проводится в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане.

Местами проведения акции станут Русские дома за рубежом, школы, библиотеки, университеты, клубы по интересам - во многих странах по инициативе соотечественников будет организовано по несколько площадок. Большую помощь по организации акции за рубежом оказывают и "Волонтеры Победы".

Традиционно диктант проводят на русском языке, но в этом году разработаны версии на английском и китайском языках. 

Тест можно будет пройти и онлайн в странах, где действуют ограничения из-за карантина, - на сайте акции диктантпобеды.рф, который будет доступен пользователям с 29 апреля с 14:00.

В прошлом году тест написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно - более 450 тысяч.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невероятные портреты обитателей Московского зоопарка
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться