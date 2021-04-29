"Диктант Победы" пройдет в 80 странах мира

Международная историческая акция "Диктант Победы" позволяет гражданам России и других стран проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в 80 странах мира при поддержке Россотрудничества.

В 31 стране "Диктант Победы" будет проводиться в очной форме.

Все площадки будут действовать по строгим санитарным правилам из-за эпидемиологической обстановки, с обеспечением максимальной безопасности для всех участников и организаторов.

Об участии в этой акции в 2021 году заявили "страны, ранее не принимавшие участие (Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург, Эфиопия)".

При этом уже традиционно "Диктант Победы" проводится в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане.

Местами проведения акции станут Русские дома за рубежом, школы, библиотеки, университеты, клубы по интересам - во многих странах по инициативе соотечественников будет организовано по несколько площадок. Большую помощь по организации акции за рубежом оказывают и "Волонтеры Победы".

Традиционно диктант проводят на русском языке, но в этом году разработаны версии на английском и китайском языках.

Тест можно будет пройти и онлайн в странах, где действуют ограничения из-за карантина, - на сайте акции диктантпобеды.рф, который будет доступен пользователям с 29 апреля с 14:00.

В прошлом году тест написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно - более 450 тысяч.