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Российские саперы очистят полигоны Цабал и Нагвалоу после учений

© Foto / пресс- служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210429/1032317719/Rossiyskie-sapery-ochistyat-poligony-Tsabal-i-Nagvalou-posle-ucheniy.html

Общая площадь территории, которую предстоит очистить саперам, составляет более 12 гектаров.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии очистят полигоны Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов после учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

Во время зимнего периода обучения на полигонах в Абхазии было израсходовано более одного миллиона боеприпасов различных типов.

Саперы оснащены специальными неконтактными искателями устройств "Коршун", металлоискателями "ИМПС", а также защитными костюмами "Сокол".

Половина территории, которую предстоит очистить, находится в горно-лесистой местности и составляет 12 гектаров.

Найденные взрывоопасные предметы будут уничтожены на месте, саперы будут подрывать их накладным тротиловым зарядом.

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов, прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуски для проведения работ по разминированию.

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