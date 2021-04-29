Российские саперы очистят полигоны Цабал и Нагвалоу после учений

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии очистят полигоны Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов после учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

Во время зимнего периода обучения на полигонах в Абхазии было израсходовано более одного миллиона боеприпасов различных типов.

Саперы оснащены специальными неконтактными искателями устройств "Коршун", металлоискателями "ИМПС", а также защитными костюмами "Сокол".

Половина территории, которую предстоит очистить, находится в горно-лесистой местности и составляет 12 гектаров.

Найденные взрывоопасные предметы будут уничтожены на месте, саперы будут подрывать их накладным тротиловым зарядом.

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов, прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуски для проведения работ по разминированию.