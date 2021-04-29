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Турция закупила у России "Спутник V"

© Sputnik Табылды Кадырбеков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210429/1032320025/Turtsiya-zakupila-u-Rossii-Sputnik-V.html

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Турция закупила у России "Спутник V" и нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцины "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", - отметил он.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года, получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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