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Российские военнослужащие в Абхазии написали "Диктант Победы"

© Foto / пресс - служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
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Более одного миллиона человек по всему миру проверили свои знания о Великой Отечественной войне в 2021 году.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в международной просветительской акции "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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© Видео пресс - служба ЮВО
Российские военнослужащие в Абхазии написали "Диктант Победы"

Диктант включал в себя два варианта, в каждом из которых по 25 вопросов, на ответы отводилось 45 минут.

Всего в акции приняли участие более одной тысячи человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей, гражданских специалистов российской военной базы, а также участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Диктант Победы" пройдет в 80 странах мира

Акцию провели на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

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