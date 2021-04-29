Российские военнослужащие в Абхазии написали "Диктант Победы"

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в международной просветительской акции "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Диктант включал в себя два варианта, в каждом из которых по 25 вопросов, на ответы отводилось 45 минут.
Всего в акции приняли участие более одной тысячи человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей, гражданских специалистов российской военной базы, а также участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Акцию провели на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигонах Цабал и Нагвалоу.
Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.