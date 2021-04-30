Российские и абхазские военные облагородили около 30 памятников времен ВОВ

В день празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии и Минобороны республики ко Дню Победы привели в порядок около 30 памятников, захоронений и мемориалов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие России и Абхазии провели работы по уборке, покраске и восстановлению бетонных покрытий памятников, постаментов и бюстов героев, а также архитектурные комплексы", - сказал представитель ведомства.

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно в целях бережного отношения к общей истории народов.

9 Мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.