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Российские и абхазские военные облагородили около 30 памятников времен ВОВ

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210430/1032327117/Rossiyskie-i-abkhazskie-voennye-oblagorodili-okolo-30-pamyatnikov-vremen-VOV.html

В день празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии и Минобороны республики ко Дню Победы привели в порядок около 30 памятников, захоронений и мемориалов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие России и Абхазии провели работы по уборке, покраске и восстановлению бетонных покрытий памятников, постаментов и бюстов героев, а также архитектурные комплексы", - сказал представитель ведомства.

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно в целях бережного отношения к общей истории народов.

9 Мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.

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