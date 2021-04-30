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Минтуризма: российские туристы не будут сдавать ПЦР-тесты при выезде из Абхазии

© Foto / Пресс-служба Минтуризма РА
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В Сочи прошло совещание главы Роспотребнадзора Анны Поповой, глав Минтуризма и Минздрава Абхазии Теймураза Хишба и Тамаза Цахнакия, главного санврача республики Людмилы Скорик и главного санврача Сухума Аллы Беляевой.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. На граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу, новое Постановление Роспотребнадзора не распространяется, заявила на совещании 30 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по туризму Абхазии. 

© Sputnik / Акоп Кущян
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Как отмечает пресс-служба, глава ведомства Теймураз Хишба в ходе встречи отметил, что новые правила возвращения россиян на родину вызвали серьезную обеспокоенность населения, так как от этого "зависит не только развитие туристического бизнеса, но и благополучие простых граждан". 

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался ранее в Москве в ходе встречи президента Абхазии Аслана Бжания с Анной Поповой.

"Для граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу новое Постановление Роспотребнадзора не распространяется", - заявила Попова на встрече.

По ее словам, "перемещение граждан на росийско-абхазской границе как было так и остается, никаких изменений не будет". При этом, она подчеркнула, что по возвращению из Абхазии, граждане России не должны уходить на самоизоляцию.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазская сторона со своей стороны уведомила, что эпидемиологическая обстановка в стране контролируемая, медицинские учреждения обеспечены всем необходимым для оказания квалифицированной помощи российским туристам в случае необходимости.

Во встрече участвовали глава Сочи Алексей Копайгородский и заместители главы. Алексей Копайгородский предложил свою поддержку абхазской стороне в борьбе по противодействию COVID-19.

Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции вступило в силу 15 апреля. Позже ведомство уточнило, что с 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток.

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