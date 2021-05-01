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Объявлен в розыск мужчина, угрожавший расправой россиянину в отеле Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210501/1032335013/Obyavlen-v-rozysk-muzhchina-ugrozhavshiy-raspravoy-rossiyaninu-v-otele-Sukhuma.html

Мужчина угрожал оружием гражданину России на территории одного из отелей в Сухуме. Правонарушитель скрывается от уголовного преследования.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Дмитрия Аргун, он объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

В дежурную часть УВД по Сухуму поступило заявление от гражданина России. По материалам проверки сотрудники МВД выяснили, что 26 апреля на территории парка-отеля "Гора Баграта" в Сухуме у него произошел инцидент с гражданином Абхазии Дмитрием Аргун.

Аргун после продолжительного конфликта угрожал гражданину России, направил на него оружие, угрожал расправой и произвел несколько выстрелов в воздух. Как уточняется, оружие -  незаконно приобретенное, хранимое и носимое при себе. Заявитель, опасаясь за свою жизнь, после угроз покинул место инцидента. 

Аргун обвиняется по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

 

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