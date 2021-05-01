Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

Благодатный огонь сошел ранее в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Непосредственно в церкви святыню получил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Спецборт с Благодатным огнем вылетел из израильского аэропорта "Бен-Гурион" в Москву, святыню доставят в российскую столицу после 20:00, об этом пишет РИА Новости.

У трапа самолета российский посол в Израиле Анатолий Викторов отдал лампаду с огнем председателю попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимиру Якунину.

"При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию", — сказал Викторов.

Традиционной массовой встречи в Москве в этом году не будет из-за противовирусных мер. Однако Благодатный огонь передадут представителям 15 храмов, где его вечером в субботу 1 мая смогут забрать все желающие. Кроме того, святыню доставят в 20 российских регионов.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Паломники из Абхазии уже второй год подряд не могут посетить Храм Восресения Христова в Иерусалиме из-за антиковидных мер. Внутрь храма пустили всего 2,5 тысячи верующих, журналистов и дипломатов. Это даже много, если сравнивать с прошлым годом, когда в храме Гроба Господня находились только представители религиозных общин, а само схождение проходило за закрытыми дверями.

Всем присутствующим, чтобы попасть на службу, необходимо было иметь сертификат о вакцинации или отрицательные тесты на COVID-19.

В нашу республику Благодатный огонь будет доставлен также при участии Фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.