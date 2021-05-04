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Российский блогер умер в Абхазии после 40 дней голодания

© Foto / ВК / Виталий Выграновский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210504/1032346720/Rossiyskiy-bloger-umer-v-Abkhazii-posle-40-dney-golodaniya.html

Мужчина ощущал предсмертное состояние на 35-й день эксперимента, но все же не прекратил голодание.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Российский блогер Виталий Выграновский умер в Абхазии после 40-дневного голодания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НТВ.

Отмечается, что мужчина вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды, о своем опыте он рассказывал также на странице "ВКонтакте".

По публикациям знакомых блогера в социальных сетях известно, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания". Точная причина смерти пока неизвестна.

Свой эксперимент Выграновский начал в Москве в марте. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. Блогер поделился, что на двадцатый день он почувствовал "полное очищение", при этом добавил, что похудел и у него нет больше сил на физическую активность.

"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", - признавался мужчина.

Выграновский продолжил эксперимент и на 35-й день, несмотря на то, что уже ощущал "предсмертное состояние".

 

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