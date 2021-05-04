Кабмин России установил временный запрет на вывоз гречихи

Текущие объемы производства круп в России обеспечивают потребности населения, при этом Минсельхоз планирует расширять посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Правительство России установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на экспорт гречихи, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на портале правовой информации.

Согласно документу, запрет коснется гречихи, крупы грубого помола из нее, нельзя будет вывозить также гречневое зерно обрушенное.

С предложением временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы выступил Минсельхоз России, для того чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

По данным Росстата, на 19 апреля стоимость килограмма гречневой крупы составила 96 рублей, что на 25,1 процента выше уровня прошлого года (76,75 рубля за килограмм).

Текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой, отмечают в Минсельхозе.