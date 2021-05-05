В Роспотребнадзоре рассказали, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Интервал между первой и второй вакциной от коронавирусной инфекции сокращен до 21 дня, так как в условиях пандемии иммунитет должен сформироваться как можно быстрее.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

Он отметил, что делать вторую дозу обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы.

Горелов объяснил, что после первой дозы у человека вырабатывается гуморальный иммунитет, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Однако он непродолжительный, его хватает на два-три месяца.

После второй дозы формируется Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти, которые и обеспечивают защиту от инфекции.

"Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса", - подчеркнул Горелов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав страны в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.