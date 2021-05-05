Сторонники Ахры Авидзба покинули территорию у СГБ и МВД Абхазии

Во вторник 4 мая к 23:00 у здания СГБ Абхазии собрались родственники и друзья Ахры Авидзба. Позже они переместились к МВД республики.

СУХУМ, 5 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Родственники и друзья Ахры Авидзба покинули территорию у зданий СГБ и МВД Абхазии, к 7:30 утра у ведомств никого не было.

Дежурный пропускного пункта СГБ рассказал корреспонденту Sputnik, что представители фамилии и друзья разошлись в четыре утра. Никто из руководства силовых ведомств к ним больше не выходил.

Акция в поддержку Ахры Авидзба началась у здания СГБ ночью во вторник 4 мая.

Родственники заявили, что будут ждать освобождения Ахры Авидзба, так как срок его ареста истек в 00:00 5 мая, согласно решению Сухумского городского суда от 2 апреля.

Родные и друзья Авидзба потребовали показать им заключенного и дать возможность поговорить с ним.

По истечении около двух часов с начала акции, по словам жены Ахры Авидзба Юлии, несколько представителей фамилии Авидзба прошли к СГБ, чтобы поговорить с заключенным и встретиться с председателем СГБ Робертом Киут.

Позже к собравшимся вышел глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар. Министр сказал, что правоохранительные органы выполняют решение суда, если суд примет решение об освобождении Ахры Авидзба, то он выйдет на свободу.

Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" и герой ДНР Ахра Авидзба и его охранники были задержаны 4 марта. Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору.