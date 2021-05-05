Часть Сухума останется без воды 6 мая

В одном из районов столицы в четверг 6 мая начнется ремонт водопровода и канализационного коллектора.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Без подачи питьевой воды останется Новый район Сухума с 00:00 до 18:00 в четверг 6 мая. Об этом сообщает администрация столицы.

Воду отключат из-за ремонта водовода по улице Гумистинская, канализационного коллектора по улицам Киараз и Агрба в Сухуме.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.