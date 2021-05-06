Глава Сухума запретил обрезку деревьев без экологического заключения

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба запретил обрезку деревьев без экологического заключения, об этом он заявил на расширенном совещании с участием руководителей домоуправлений районов города, департаментов и хозяйств по благоустройству. Об этом сообщается на сайте администрации.

Он подчеркнул, что сезонная обрезка деревьев в столице вызвала много нареканий и замечаний у населения.

"Никакой самодеятельности. В последний раз, когда увидел обрезку, хотел отправить наряд милиции, чтобы задержали тех, кто режет, до этого дошло. Еще раз повторяю строго-настрого - никакой обрезки, пока не получим экологические заключение, никто никуда ни на какие частные заказы не выезжает. Поэтому предупреждаю еще раз, любую обрезку прекратить. Если поступают заявления от жителей, в индивидуальном порядке оценивать необходимость работ, обсуждать с соседями, и только в крайних случаях предпринимать те или иные меры", - отметил Беслан Эшба.

Эшба также добавил, что состояние чистоты в городе не считает даже удовлетворительным. Он поручил следить за чистотой на улицах, парках и набережной с утра до вечера, не позволять устраивать стихийные свалки у многоэтажных домов в городе. Особое внимание глава администрации уделил Новому району и поручил исправить ситуацию в срочном порядке.

Как отмечает пресс-служба администрации, город поделен на части между подразделениями МУП "Благоустройство". Однако по словам руководителей этих участков, производительность труда резко упала и наблюдается дефицит рабочих рук, так как пандемия и введенные ограничения привели к оттоку трудовых мигрантов из Средней Азии, а местные жители выполняют подобную работу без охоты.

Администрация также информирует, что 20 мая в Сухуме пройдет акция "Чистый город", всех жителей призывают принять участие в ней.

"Будем призывать всех, кто живет в столице, принять участие в акции. Просим отнестись к этой акции с пониманием. Обращаемся ко всем юридическим лицам, организациям и госучреждениям поддержать акцию. Домоуправления должны оповестить жителей районов, чтобы приняли активное участие", - сказал глава города.

В двухнедельный срок будет подготовлен план реализации акции, вышедшим на акцию администрация предоставит необходимый инвентарь, установит контейнеры, чтобы сразу вывезти собранный мусор.