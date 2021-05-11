Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани

По неофициальным данным, в результате стрельбы в школе в Казани погибли 11 человек, четверо госпитализированы. В пресс-службе главы Татарстана сообщают о восьми погибших - семь детей и учительница, и 20 раненых.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Стрельбу в казанской школе устроили несколько человек, они совершили нападение во время урока, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".

Отмечается, что находившиеся внутри здания дети получили сигнал укрыться и легли на пол, при этом были слышны стрельба и грохот. Эвакуироваться им помогли сотрудники ОМОН и спасатели.

Источник, с которым общался телеканал, отметил, что среди погибших оказалась учительница начальных классов. "По всей школе была слышна стрельба. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек", - рассказал он.

Ранее стало известно, что в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8 произошла стрельба, позднее там прогремел взрыв. Одного из стрелков задержали, второй, по предварительным данным, укрылся в здании школы, его ликвидировали. Погибли 11 человек, 16 находятся в больнице.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что задержанному террористу 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. В районе казанской школы, где произошло ЧП, ввели режим контртеррористической операции. Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе.

На место ЧП прибыли медики, полиция, психологи, президент республики, министр здравоохранения и прокурор региона.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.

В Татарстане объявлен траур.