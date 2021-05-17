Президент Абхазии встретится с главой Сирии в Дамаске

Аслан Бжания прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику в воскресенье 16 мая.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего официального визита в Сирию планирует провести встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом и другими руководителями Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Программа официального визита начинается в понедельник 17 мая.

В рамках визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов Абхазии и Сирии.

Аслан Бжания встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу генерала Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи.

В состав официальной делегации Абхазии входят: спикер Парламента Валерий Кварчия, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в САР Баграт Хутаба, депутаты Парламента Левон Галустян, Омар Джинджолия, Астамур Логуа, Илья Гуния и Рауль Лолуа.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.