Российские разведчики "ликвидировали" группу диверсантов в Абхазии

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали группу условных диверсантов, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
"Диверсанты" попытались напасть на воинское соединение и проникнуть на территорию части через КПП. "Врага" блокировали и уничтожили на осажденном контрольно-пропускном пункте и у складских помещений.
На военной базе были выделены дополнительные дежурные подразделения из числа военнослужащих разведывательных подразделений базы.
- Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения© Foto / пресс - служба ЮВО
- Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения© Foto / пресс - служба ЮВО
Военнослужащие под прикрытием бронированной техники создали дымовую завесу, подавили огневые точки противника. Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства, установленные условными диверсантами.
В учении приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг" и автомобили разведывательных подразделений "Тигр".