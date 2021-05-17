Российские разведчики "ликвидировали" группу диверсантов в Абхазии

На учении использовались эффективные технические средства, в том числе около одной тысячи холостых боеприпасов к стрелковому оружию.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали группу условных диверсантов, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Диверсанты" попытались напасть на воинское соединение и проникнуть на территорию части через КПП. "Врага" блокировали и уничтожили на осажденном контрольно-пропускном пункте и у складских помещений.

На военной базе были выделены дополнительные дежурные подразделения из числа военнослужащих разведывательных подразделений базы.

Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения © Foto / пресс - служба ЮВО

Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения © Foto / пресс - служба ЮВО 1 / 2 © Foto / пресс - служба ЮВО Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения

Военнослужащие под прикрытием бронированной техники создали дымовую завесу, подавили огневые точки противника. Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства, установленные условными диверсантами.

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В учении приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг" и автомобили разведывательных подразделений "Тигр".