14:29 17 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.85
  • EUR89.66
Поиск

Российские разведчики "ликвидировали" группу диверсантов в Абхазии

© Foto / пресс - служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
12421
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/11/1032431780.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210517/1032431873/Rossiyskie-razvedchiki-likvidirovali-gruppu-diversantov-v-Abkhazii.html

На учении использовались эффективные технические средства, в том числе около одной тысячи холостых боеприпасов к стрелковому оружию.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали группу условных диверсантов, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Диверсанты" попытались напасть на воинское соединение и проникнуть на территорию части через КПП. "Врага" блокировали и уничтожили на осажденном контрольно-пропускном пункте и у складских помещений.

На военной базе были выделены дополнительные дежурные подразделения из числа военнослужащих разведывательных подразделений базы.

  • Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения
    © Foto / пресс - служба ЮВО
  • Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения
    © Foto / пресс - служба ЮВО
1 / 2
© Foto / пресс - служба ЮВО
Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения

Военнослужащие под прикрытием бронированной техники создали дымовую завесу, подавили огневые точки противника. Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства, установленные условными диверсантами.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео пресс - служба ЮВО
Разведчики ЮВО в Абхазии отразили нападение условных диверсантов на КПП воинского соединения

В учении приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг" и автомобили разведывательных подразделений "Тигр".

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Поиски российского туриста в горах Абхазии продолжаются
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться