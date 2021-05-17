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Аслан Бжания встретился с Башаром Асадом в Дамаске

© Foto / пресс - служба президента РА
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Президент Абхазии Аслан Бжания находится с официальным визитом в Сирии. Абхазская делегация прибыла в столицу в воскресенье 16 мая.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Официальные переговоры президентов Абхазии и Сирии Аслана Бжания и Башара Аль-Асада состоялись в Дамаске, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Республики Абхазии Аслан Бжания с официальным визитом прибыл в Сирийскую Арабскую Республику.
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии встретится с главой Сирии в Дамаске

Приветствуя абхазскую делегацию, Башар Асад отметил, что визит главы абхазского государства имеет большое значение для развития межгосударственных отношений, он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях.

Аслан Бжания в свою очередь поблагодарил главу Сирии за решение признать независимость Республики Абхазия и установить с ней дипломатические отношения.

"Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться. Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Сирии. Восхищаемся вашим личным мужеством, подвигом народа Сирии в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны. Еще раз выражаю благодарность за теплый прием и уверен, что у меня и моих друзей этот визит оставит приятные впечатления", - добавил абхазский президент.

После переговоров, в которых участвовала абхазская делегация, состоялась встреча президентов Абхазии и Сирии в формате 1+1.

Как отмечает пресс-служба Бжания, главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений, по итогам переговоров провели брифинг для представителей СМИ.

Башар Асад заметил, что в Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора.

"Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Наличие диаспоры будет способствовать укреплению межкультурных связей. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем", - сказал сирийский лидер.

Ранее Аслан Бжания и представители абхазской делегации почтили память сирийских воинов и возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за Сирию.

Президент Абхазии также встретился в Дамаске со спецпредставителем президента РФ по развитию отношений с САР, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в САР Александром Ефимовым.

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