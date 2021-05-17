Партию абхазской клубники запретили ввозить в Россию

Всего с начала сезона из Республики Абхазия в Российскую Федерацию ввезено 57 партий клубники весом 187,5 тонны.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Партию клубники из Абхазии общим весом 0,5 тонны запретили ввозить в Сочи после прохождения карантинного фитосанитарного контроля, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Позже этот факт подтвердился заключением ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория".

Зараженный товар вернули грузоотправителю, чтобы не допустить распространения вредителя на территории России.

Отмечается, что это второй случай выявления западного цветочного трипса в клубнике в текущем году.

По данным Россельхознадзора, всего через пункты пропуска Краснодарского края под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора ввезено 677 партий клубники весом более 11 тысяч тонн из Турции, Египта и Абхазии.

При этом основной поставщик ягоды – Турция, из страны ввезено 617 партий весом 10,7 тысячи тонн. Из Абхазии ввезено 57 партий весом 187,5 тонны и из Египта - 26,24 тонны клубники.

Предполагаемый объем экспорта клубники из Абхазии в Россию в этом году составит более одной тысячи тонн.

Калифорнийский трипс - мелкое насекомое, оно высасывает соки из растения, портит его товарный вид и вкусовые качества. Родина жука – Северная Америка.

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