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Партию абхазской клубники запретили ввозить в Россию

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Всего с начала сезона из Республики Абхазия в Российскую Федерацию ввезено 57 партий клубники весом 187,5 тонны.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Партию клубники из Абхазии общим весом 0,5 тонны запретили ввозить в Сочи после прохождения карантинного фитосанитарного контроля, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Позже этот факт подтвердился заключением ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория".

Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Экспорт клубники из Абхазии в Россию могут упростить

Зараженный товар вернули грузоотправителю, чтобы не допустить распространения вредителя на территории России.

Отмечается, что это второй случай выявления западного цветочного трипса в клубнике в текущем году.

По данным Россельхознадзора, всего через пункты пропуска Краснодарского края под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора ввезено 677 партий клубники весом более 11 тысяч тонн из Турции, Египта и Абхазии.

При этом основной поставщик ягоды – Турция, из страны ввезено 617 партий весом 10,7 тысячи тонн. Из Абхазии ввезено 57 партий весом 187,5 тонны и из Египта - 26,24 тонны клубники.

Предполагаемый объем экспорта клубники из Абхазии в Россию в этом году составит более одной тысячи тонн.

Калифорнийский трипс - мелкое насекомое, оно высасывает соки из растения, портит его товарный вид и вкусовые качества. Родина жука – Северная Америка.

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