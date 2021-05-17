"НЕРС" из Абхазии получил кубок в страйкбольных играх в Москве

В крупнейших состязаниях по страйкболу "Сутки на броне", которые проходили в подмосковном Ступино с 14 по 16 мая, приняло участие около четырех тысяч человек из России, Абхазии и Донецкой Республики.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Тактическое подразделение "НЕРС" получило кубок "За мужественное выполнение боевых задач" на страйкбольных играх "Сутки на броне" в Москве, рассказал Sputnik председатель Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия Денис Шашура.

"Соревнования прошли на новом для нас полигоне, и нам было сложно на нем ориентироваться, так как приехали с небольшим опозданием. Полигон представлял сплошную лесополосу с водными преградами, где команды выполняли различные задачи. Первой нашей задачей стала разведка сил противника, уничтожение минометных расчетов и проникновение в тыл с дальнейшими диверсионными действиями", - поделился Шашура.

Выполнить эту задачу оказалось не так легко. Из-за нехватки времени для изучения карты и выстраивания боевой стратегии неожиданно для себя "НЕРС" попал в тыл условного врага, с которым избежать открытого столкновения не удалось. Абхазской команде пришлось отступать и адаптироваться под непредвиденные обстоятельства, но задачу по уничтожению минометного расчета противника она выполнила.

Самой сложной задачей, признался Шашура, стал выход из окружения. "НЕРС" был вынужден разделиться на две группы и прорываться с боем.

"Я и один из моих бойцов остались вдвоем в глубоком тылу. После того как мы связались с нашими бойцами, которые были в окружении, мы решили прорываться напролом к ним на подмогу. Один из наших ребят на протяжении около трех часов давал отпор противнику без всякой поддержки. В итоге мы смогли выбраться, объединиться и продолжить выполнение последующих задач", - отметил он.

Не обошлось без травм. По рассказу Шашуры, в тот день был сильный ветер, и ему на голову упала ветка дерева. Организаторы соревнований предложили абхазской команде сняться с игр, но бойцы отказались. В связи с травмой капитана команды "НЕРС" перевели из разряда диверсионных групп в оборонительную.

"Мы были сильно замотивированны, так как игры начинались 14 мая – в день рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, и у нас не было права проявить слабость, шли до конца. Мы хотели доказать, что в первую очередь мы выезжаем ради представления свой страны, а не ради самих игр", - подчеркнул он.

В крупнейших соревнованиях по страйкболу "Сутки на броне" приняло участие около четырех тысяч человек из России, Абхазии и Донецкой Республики. Обычно на эти состязания приезжают команды из многих других стран, но из-за пандемии коронавируса границы с ними закрыты, уточнил Шашура.

За проявленное мужество в выполнении боевых задач "НЕРС" получил кубок, который раньше никому не вручали.

"Мы были приятно удивлены. На этих соревнованиях этот кубок никому не вручали, и для нас это большой стимул на будущее", - поделился Денис Шашура.

Команда из Абхазии состояла из десяти человек. Планировалось, что на соревнования поедет вся группа - 15 человек из республики, но из-за нехватки финансов сделать это им не удалось.

"О том, что мы сможем поехать, нам стало известно за день до начала игр. За 18 часов мы добрались до Москвы, летели, как "угорелые". Именно поэтому у нас не было времени подготовиться как следует. Поездка стала возможной благодаря помощи депутатов Парламента Кахи Пертая и Ильи Гуния", - сказал Шашура.

© Foto / предоставил Денис Шашура За проявленное мужество: «НЕРС» из Абхазии получил награду в играх «Сутки на броне»

"Сутки на обороне" – одна из крупнейших страйкбольных игр. В этом году было более шести тысяч участников. Тактическое подразделение "НЕРС" уже второй раз выступает на играх.