Российские корабли уничтожили подлодки "врага" в Черном море

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские военные моряки обнаружили и уничтожили в Черном море подводную лодку условного противника, об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Учения прошли в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота. Экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок.

Также экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин и отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов.