15:37 18 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.70
  • EUR89.91
Поиск

Российские корабли уничтожили подлодки "врага" в Черном море

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/12/1032439708.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210518/1032439797/Rossiyskie-korabli-unichtozhili-podlodki-vraga-v-Chernom-more.html

Роль условного противника в акватории Черного моря выполнил экипаж российской подлодки "Колпино".

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские военные моряки обнаружили и уничтожили в Черном море подводную лодку условного противника, об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Учения прошли в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота. Экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок.

Также экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин и отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Пыльный ураган в Цхинвале: есть пострадавшие
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться