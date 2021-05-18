Три улицы Сухума планируют заасфальтировать к сентябрю этого года

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заасфальтировать улицы Абазинская, Джонуа и Гулиа в Сухуме планируется к сентябрю 2021 года, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника Управления капитального строительства Демир Гамисония.

"Согласно регламенту взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, проектно-сметная документация Управления капитального строительства должна проходить две экспертизы – абхазскую и российскую. С учетом того, что у нас нормативная документация применялась абхазская, мы пересчитали сметы три раза, в четвертый раз пересчитали по нормам Российской Федерации для того, чтобы запустить эти объекты", - отметил он.

Заместитель руководителя УКС сообщил, что на сегодня вся проектно-сметная документация подготовлена.

"Мы готовим контракты для города, так как они являются хозяйствующим субъектом этих улиц. В ближайшее время будем спускать им авансы для того, чтобы они могли приступить к капитальному ремонту", - сказал Гамисония.

Работы начнутся с установления ливневых канализаций на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа.

"Соответственно все поверхностные воды будут собираться и уводиться с дороги. Вторым этапом идет асфальтирование этих улиц, после чего все работы будут завершены. Общая сметная стоимость составляет 138 миллионов рублей", - заметил он. Кроме того, на улицах будут установлены бордюры.

На работы по улице Джонуа предусмотрен 61 миллион рублей, Абазинская – 35 и Гулиа – 42 миллиона рублей.

"Протяженность улицы Джонуа 1250 метров, Абазинская - 550 метров и Гулиа 1340 метров", - заметил Демир Гамисония.

Замена коммуникационных сетей и водопровода на трех улицах столицы были начаты в сентябре 2020 года и проходили в рамках Инвестиционной программы.

"Работы были разделены на два этапа – это водоснабжение и водоотведение, работы по водоснабжению и канализации полностью завершены у нас, и сейчас у нас второй этап – установка ливневок и дорожное покрытие", - сказал замглавы УКС.

Начать второй этап работ на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа планируется в начале лета, подчеркнул Демир Гамисония.