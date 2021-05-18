Начала работу абхазо-сирийская межправительственная комиссия

Официальный визит делегации Абхазии в Сирию во главе с президентом республики Асланом Бжания начался 16 мая. 17 мая в Дамаске прошли переговоры президентов Сирии и Абхазии.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Сирии Хусейн Арнус приветствовали начало работы абхазо-сирийской межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это имеет огромное значение для развития отношений между нашими государствами, у которых имеется большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, таких как экономика, сельское хозяйство, туризм, наука, культура и спорт", - отметил абхазский президент.

Аслан Бжания подчеркнул, что между странами подписано немало межгосударственных документов, базовым из которых является Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

"Сформирована абхазо-сирийская межправительственная комиссия, которая призвана наполнить конкретным содержанием достигнутые договоренности. Абхазская сторона заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества и готова активно включиться в работу", - подчеркнул президент.

Участники Межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства.

По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.

Ранее состоялась встреча Аслана Бжания и премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса. Бжания напомнил, что 17 мая прошла также встреча с президентом САР Башаром Асадом, в рамках которой главы государств отметили, что пришло время перейти в практическую плоскость.