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Абхазия и Сирия подписали Соглашение о сотрудничестве между портами

© Foto / Министерство Экономики РА
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Sputnik Абхазия
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Первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству состоялось в Дамаске 18 мая.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Абхазия и Сирия подписали Соглашение о сотрудничестве между сирийскими и абхазскими портами и Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

© Foto / пресс - служба президента РА
Аслан Бжания встретился с Башаром Асадом в Дамаске

Абхазскую сторону возглавила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, сирийскую сторону - министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики д-р Мухаммад Самер Аль-Халиль.

Стороны договорились провести следующее заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме.

Совместный абхазо-сирийский комитет создан в соответствии с Соглашением между правительством Республики Абхазия и правительством Сирийской Арабской Республики, подписанным в сентябре 2018 года с целью укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия и дальнейшего развития экономических, торговых, научных, технических и культурных связей между двумя странами.

В рамках официального визита абхазской делегации во главе с президентом Асланом Бжания во вторник 18 мая была утверждена группа дружбы между парламентами двух стран, в которую вошли 15 сирийских депутатов, а также состоялось открытие Торгового дома Абхазии под эгидой Торгово-промышленной палаты республики.

18 мая депутаты и спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия приняли участие во встрече с главой Народного совета Сирии Хаммудом Сабах. На встрече был подписан договор о межпарламентском сотрудничестве между государствами.Как отметил в интервью Sputnik парламентарий Левон Галустян, договор о межпарламентском сотрудничестве – это типовое соглашение, которое Парламент Абхазии подписывает с коллегами из разных государств. Оно предполагает обмен опытом в законотворчестве, обмен делегациями.

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