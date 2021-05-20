Фильм о войне в Донбассе покажут в представительствах Россотрудничества по всему миру

Съемки фильма "Ополченочка", премьера которого состоялась в России в начале 2021 года проходили на территории Луганска, частично в зоне боевых действий.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В восьмидесяти представительствах Россотрудничества по всему миру пройдет некоммерческий показ фильма "Ополченочка", в четверг 20 мая руководитель агентства Евгений Примаков подписал договор с киностудией "Лугафильм".

За церемонией подписания документа по видеосвязи наблюдали руководители Русских домов в Европе и странах СНГ, а также журналисты. На связи из Абхазии был руководитель Россотрудничества в республике Вадим Чеха.

Фильм "Ополченочка" рассказывает историю женского танкового экипажа, который потерял родных на войне, пережил предательство и насилие.

"Для нас это очень правильное событие, потому, что мы, безусловно, должны рассказывать о том, что происходит на востоке Украины, в Донбассе в условиях войны, которая была развязана киевским режимом против мирного гражданского населения с обстрелами городов и жертвами среди мирных людей, детей, женщин. Это героическая история, очень трогающее сердце, о том, как на защиту мирных городов и сел встали женщины, которые казалось бы должны быть хранителями очага, но им пришлось взять в руки оружие", - заметил Евгений Примаков.

Пропаганда, в том числе украинских властей искажает реальную ситуацию, которая существует на Донбассе, поэтому съемки фильма "Ополченочка" очень важное событие, добавил он.

"Мы решили поддержать наших уважаемых коллег из "Лугафильм", рассказать эту историю так, чтобы она была известна максимально широкой аудитории и добиться понимания у зарубежной аудитории того, что происходит на самом деле, поэтому я огромным удовольствием готов подписать это соглашение. И теперь этот фильм должны показать в наших представительствах по всему миру так, чтобы люди могли прийти, посмотреть, проникнуться и понять, что происходит на Донбассе", - заявил Примаков.

Продюсер фильма "Ополченочка", соавтор сценария и руководитель киностудии Лугафильм" Роман Разум сказал, что подписание договора о показе картины в представительствах Россотрудничества – очень важное событие.

"Смело могу сказать, что это важнейшее культурное и историческое событие сейчас в Донбассе, потому, что еще никто не делал полнометражный художественный фильм о такой важной и наболевшей проблеме – о нашей войне. Фильм рассказывает о наших бойцах, которые отстаивают русский мир на Донбассе. Благодаря поддержке Россотрудничества мы сможем показать русским людям, живущим за рубежом, что происходит на Донбассе, почему мы встали на защиту своей земли", - сказал Роман Разум.

В мероприятии приняли участие актеры, сыгравшие главные роли: Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев. О том, когда фильм "Ополченочка" покажут в представительстве Россотрудничества в Абхазии на данный момент неизвестно.

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