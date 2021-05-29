Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море вблизи Туапсе

О разливе нефти в Черном море у берегов Туапсе стало известно во вторник, работы по устранению последствий случившегося продолжаются.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

"Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий", - сообщила Радионова в Instagram.

В понедельник в акватории Черного моря в 790 метрах от берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов, об этом сообщило ГУМЧС по Кубани. В городе ввели режим повышенной готовности, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Глава Росприроднадзора отметила, что виновник сброса нефтепродуктов в море все еще не найден, и предположила, что сегодняшние нефтепроявления - это, скорее всего остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска.