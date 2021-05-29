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Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море вблизи Туапсе

© Sputnik / Александр Юрьев
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О разливе нефти в Черном море у берегов Туапсе стало известно во вторник, работы по устранению последствий случившегося продолжаются.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

© Видео РИА
В Черном море у Туапсе произошел разлив нефти: введен режим повышенной готовности

"Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий", - сообщила Радионова в Instagram.

В понедельник в акватории Черного моря в 790 метрах от берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов, об этом сообщило  ГУМЧС по Кубани. В городе ввели режим повышенной готовности, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Глава Росприроднадзора отметила, что виновник сброса нефтепродуктов в море все еще не найден, и предположила, что сегодняшние нефтепроявления - это, скорее всего остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска.

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