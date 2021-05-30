В МВД России уточнили правила получения загранпаспортов за рубежом

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Порядок выдачи российских загранпаспортов за пределами страны не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД РФ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России. Эту информацию опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Как уточнили в МВД России, вступающий в силу 30 мая административный регламент определяет порядок оказания государственной услуги на территории России миграционными подразделениями министерства и не распространяется на учреждения России в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта.