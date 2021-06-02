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Опубликованы данные по эффективности третьей российской вакцины от COVID-19

© Sputnik / Александр Кряжев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1076)
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210602/1032545323/-Opublikovany-dannye-po-effektivnosti-tretey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

В конце марта в России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 "КовиВак" от Центра имени Чумакова Российской академии наук.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Эффективность третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, составляет более 80%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

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В России запустили производство вакцины "КовиВак"

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.

"Эффективность вакцины - свыше 80%. Заключительная фаза испытаний пока не завершена", - отмечается в презентации.

Между тем производство вакцины "КовиВак" вышло на проектную мощность, сейчас выпускается около 500 тысяч доз в месяц, рассказал на форуме представитель разработчика. Он добавил, что производство может быть увеличено, если будет запущена новая линия. 

В России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, это "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН и "Спутник Лайт".

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1076)

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