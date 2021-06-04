Доклад спецслужб США об НЛО не убедил Белый дом в отсутствии инопланетян

В своем докладе спецслужбы рассмотрели до 120 инцидентов, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет.

СУХУМ, 4 июн - Sputnk. Спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times. Издание же ссылается на высокопоставленные источники в администрации.

Отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США, а значит, пилоты в действительности не могли столкнуться с некими аппаратами, связанными с секретными программами правительства.

Издание пишет, что ознакомившись с документом, сотрудники администрации ввиду его неопределенности пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблем инопланетян.

Рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе 25 июня.