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Часть Сухума останется без воды 7 июня

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Sputnik Абхазия
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Ремонтные работы будут проводиться в связи с прорывом водопровода в русле реки Келасур.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Без подачи питьевой воды останутся несколько районов Сухума с 00:00 до 19:00 в понедельник 7 июня. Об этом сообщает администрация столицы.

Без воды останутся следующие районы города: Кодорское шоссе, Турбаза, Комсомольское шоссе, улица Братьев Зантария (Батумская), улица Чанба, село Баслата.

Воду отключат из-за прорыва водопроводной трубы диаметром 500 миллиметров в русле реки Келасур.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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