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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Договор по открытому небу позволял странам-участникам соглашения облетать территории друг друга для контроля военной деятельности.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

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