Захарова назвала условие для диалога России и НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил возобновить контакты в Совете Россия — НАТО, он подчеркнул, что встречи не проводятся уже более полутора лет.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Москва не уходит от диалога с НАТО по вопросам деэскалации, но для этого к обсуждениям надо привлекать профессионалов.

"Без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла", — отметила она, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который предложил возобновить контакты в Совете Россия — НАТО.

По его словам, российское правительство проигнорировало эту инициативу — "встречи не проводятся уже более полутора лет".

Столтенберг добавил, что "мяч сейчас на стороны Москвы". Захарова предложила альянсу "вернуть на поле свои ворота".

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на это, но начать контакты должны военные. По словам министра, именно они компетентны обсуждать, какова реальная ситуация "на земле". Он также напомнил, что НАТО нарушает договоренности и размещает "существенные боевые силы" на территории стран, только недавно вступивших в блок.

Совет Россия — НАТО с 2002 года был основным форумом для обсуждения сотрудничества. После кризиса на Украине этот институт, как и вся идея долгосрочного партнерства межу сторонами, на неопределенное время стал неактуальным, хотя военно-политические контакты на разных уровнях время от времени возобновлялись.

Читайте также: