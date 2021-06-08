Российские разведчики уничтожили "диверсантов" в горах Абхазии

В учебных мероприятиях на полигоне Цабал участвовали более 100 разведчиков ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц военной техники.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе учений ликвидировали диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Диверсанты, по легенде, скрывались в горно-лесистой местности Абхазии.

Разведывательный дозор ЮВО вывел из строя коммуникации "врага", применив средства современной цифровой связи и навигации "Грот-М" и комплексы разведки и связи "Стрелец".

Затем военнослужащие провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсантов и районов их размещения. Были организованы засады, из которых снайперы под прикрытием бронетехники открыли огонь по "противнику".

Также снайперские пары совершенствовали навыки маскировки с использованием природного ландшафта, подручных средств и штатных средств.

В учениях были задействованы разведывательные машины "Дозор", бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили "Тигр" и КамАЗ "Мустанг", применялись имитационные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.