Символ российско-турецкой дружбы: спортсмены совершат заплыв из Сочи в Гиресун

В заплыве примут участие десять турецких и три российских спортсмена. Им предстоит преодолеть расстояние в 320 километров.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Турецкие и российские спортсмены в знак поддержки медицинских сотрудников, оказавших борьбу с пандемией коронавируса, 13 июня совершат рекордный заплыв на 320 километров из Сочи до города Гиресун на южном побережье Черного моря. Об этом сообщает Sputnik Türkiye.

Марафон пройдет впервые, спортсмены проплывут саженками в течение 110 часов в водах Черного моря. Они будут погружаться в воду дважды в день, и преодолеют расстояние в 320 километров.

Подготовка к мероприятию началась еще год назад, рассказал Sputnik бывший государственный министр по вопросам таможни и внешней торговли Турции Кюршад Тюзмен, который также примет участие в заплыве.

"Мы стали свидетелями того, как самоотверженно работают медицинские сотрудники в условиях COVID-19. Мы хотим, чтобы у них за их столь самоотверженный и преданный труд было нечто значимое. И мы посвятили наш марафон им. Одновременно мы хотим заявить о том, что думаем о спокойствии и мире в Черном море. Мы проводим это мероприятие совместно с Россией", - отметил он и добавил, что мероприятие проводится при участии Министерства спорта России, Федерации водного спорта и российских пловцов.

По словам Тюзмена, спортсмены пройдут медосмотр. Время заплыва, июнь, также было выбрано из соображений безопасности и с учетом погодных условий в Черном море.

"Все наши пловцы – это национальные пловцы. Подобных заплывов еще не проводилось, это первый в мире столь длинный марафон. Мы немного устанем, но я думаю, справимся. 320 километров будут поделены между пловцами. Каждый пловец будет погружаться с интервалом в 1 час. В воде постоянно будет присутствовать наш пловец. Таким образом, днем и ночью все пловцы будут прилагать усилия до последнего пункта, пытаясь завершить данное мероприятие. Если повезет, первым выход из Сочи в Гиресун осуществлю я", - заключил бывший министр.

Кюршад Тюзмен выразил надежду на то, что данное мероприятие будет способствовать укреплению турецко-российской дружбы.