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Россию не планируют отключать от SWIFT

© AFP 2019 / JACQUES COLLET
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210608/1032584998/Rossiyu-ne-planiruyut-otklyuchat-ot-SWIFT-.html

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Международная система межбанковских переводов SWIFT не собирается отключать Россию, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифта) Роман Чернов, пишет РИА Новости.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто - это никому не выгодно", - сказал он, выступая в Госдуме.

В СМИ регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

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