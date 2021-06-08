Россию не планируют отключать от SWIFT

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Международная система межбанковских переводов SWIFT не собирается отключать Россию, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифта) Роман Чернов, пишет РИА Новости.
"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто - это никому не выгодно", - сказал он, выступая в Госдуме.
В СМИ регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
Читайте также:
-
"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT