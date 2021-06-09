Минздрав России: "Спутник" можно применять для ревакцинации

Ранее в России заявляли, что для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться прививка другим российским лекарством.

Сухум, 9 июн — Sputnik. Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" от коронавируса могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех, кто был изначально привит ими, сообщили в Минздраве России.

"Обе вакцины – "Спутник V" и "Спутник Лайт" – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими. На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Ранее замглавы ведомства Олег Гриднев во время выступления в Госдуме заявил, что для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться прививка другим препаратом. Такими вакцинами могут стать препараты "КовиВак" и "ЭпиВакКорона", отметил представитель Минздрава. Он отмечал, что исследования в этом направлении еще проводятся.

Профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш разъяснил заявление Минздрава о повторной вакцинации.

"Не все вакцинированные получают полную защиту, и мы видим повторные заболевания. Поэтому имеет смысл через год после прививки "Спутником V" ревакцинироваться "Ковиваком". В результате мы будем иметь полностью защищенных людей", - сказал Кулиш.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V". Лекарство разработано Центром имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована 11 августа прошлого года и стала первым препаратом в мире, прошедшим регистрацию.

Вакцинация проводится в Абхазии с 11 мая, прививку делают российским препаратом "Спутник V".

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Абхазию ночью 30 апреля - 6500 доз.

По состоянию на 4 июня прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии сделали 2076 человек. В столице Абхазии уже приступили ко второму этапу вакцинации.