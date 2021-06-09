Мужчина, расстрелявший приставов в Сочи, рассказал о мотивах

9 июня во время выселения жителей из многоквартирного дома сочинский житель Вартан Кочиян открыл стрельбу в приставов. От полученных ранений приставы скончались на месте.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Мужчина, расстрелявший двоих судебных приставов на улице Просвещения Адлерского района, рассказал о том, почему достал оружие. Об этом пишет интернет-портал "Кубань 24".

61-летний Вартан Кочиян сам сдался полиции. По его словам, на убийство его толкнули проблемы с оформлением земли в собственность. По его словам, узаконить домовладение, в котором он жил с четырех лет, ему не позволяли.

"Я вырос, с четырех лет в этих домах живу. Они довели. Не давали оформлять землю, власть поменялась... Не все продается. Я не продаюсь. Это земля моих родителей, земля моих детей", - говорит он и добавляет, что не жалеет о случившемся.

В мэрии Сочи сообщили о том, что летом 2018 года именно в этих самовольных барачных постройках на улице Просвещения, 81/2 произошел пожар, в котором погибли 11 человек. Одноэтажные строения барачного типа расположены в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой.

В 2019 году мэрия Сочи подала иск о признании строений самостроями. Адлерский районный суд 17 сентября 2020 года удовлетворил иск мэрии курорта. В феврале этого года это решение оставил в силе Краснодарский краевой суд. После этого были выданы исполнительные листы на демонтаж.

По данным следствия, 9 июня два судебных пристава-исполнителя со спецтехникой прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе самостроев. При этом хозяин построек Вартан Кочиян потребовал покинуть территорию его дома и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов и в привлеченного к сносу мужчину. От полученных ранений приставы скончались на месте. Привлеченный к сносу человек получил ранение, ему оказали медицинскую помощь.