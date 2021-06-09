16:40 09 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.08
  • EUR87.81
Поиск

Мужчина, расстрелявший приставов в Сочи, рассказал о мотивах

© Sputnik / Игорь Онучин
Новости
Получить короткую ссылку
380 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/09/1032589692.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210609/1032589781/Muzhchina-rasstrelyavshiy-pristavov-v-Sochi-rasskazal-o-motivakh.html

9 июня во время выселения жителей из многоквартирного дома сочинский житель Вартан Кочиян открыл стрельбу в приставов. От полученных ранений приставы скончались на месте.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Мужчина, расстрелявший двоих судебных приставов на улице Просвещения Адлерского района, рассказал о том, почему достал оружие. Об этом пишет интернет-портал "Кубань 24".

61-летний Вартан Кочиян сам сдался полиции. По его словам, на убийство его толкнули проблемы с оформлением земли в собственность. По его словам, узаконить домовладение, в котором он жил с четырех лет, ему не позволяли.

"Я вырос, с четырех лет в этих домах живу. Они довели. Не давали оформлять землю, власть поменялась... Не все продается. Я не продаюсь. Это земля моих родителей, земля моих детей", - говорит он и добавляет, что не жалеет о случившемся.

В мэрии Сочи сообщили о том, что летом 2018 года именно в этих самовольных барачных постройках на улице Просвещения, 81/2 произошел пожар, в котором погибли 11 человек. Одноэтажные строения барачного типа расположены в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой.

© Sputnik / Антон Денисов
Житель Сочи расстрелял двух судебных приставов

В 2019 году мэрия Сочи подала иск о признании строений самостроями. Адлерский районный суд 17 сентября 2020 года удовлетворил иск мэрии курорта. В феврале этого года это решение оставил в силе Краснодарский краевой суд. После этого были выданы исполнительные листы на демонтаж.

По данным следствия, 9 июня два судебных пристава-исполнителя со спецтехникой прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе самостроев. При этом хозяин построек Вартан Кочиян потребовал покинуть территорию его дома и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов и в привлеченного к сносу мужчину. От полученных ранений приставы скончались на месте. Привлеченный к сносу человек получил ранение, ему оказали медицинскую помощь.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Всемирный день океанов: самые причудливые подводные обитатели
Штурм и натиск: сбор подразделений инженерных войск ВС России
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться