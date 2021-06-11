Роскомнадзор: Twitter еще не удалил 500 запрещенных материалов

Среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до восьми суток.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"С 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до восьми суток", — говорится в релизе.

Кроме того, ведомство выявило 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, "РИА Новости", а также несколько аккаунтов российских пользователей и проектов ("Лидеры России", вакцина "Спутник V" и другие). Помимо этого, так и не локализована обработка персональных данных

По российским законам, администрация интернет-платформы обязана ограничить доступ к сомнительному контенту в течение суток, в противном случае возможен штраф от трех до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до размеров от одной десятой до одной пятой годового оборота компании. Также предусмотрены замедление и полное ограничение трафика.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что упомянутые меры воздействия основаны на принципе информационного суверенитета и прозрачности и в целом "гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США".